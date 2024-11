Portiere colpito da tumore maligno: il gesto da brividi della squadra | VIDEO

MeteoWeb

Il portiere del Bayern Monaco femminile Maria Luisa Grohs ha rivelato di avere un cancro e non giocherà per la sua squadra di club e per la nazionale tedesca per un periodo di tempo indefinito. Grohs ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata dal Bayern sabato che le è stato diagnosticato un tumore maligno. Ora inizierà il trattamento appropriato e si concentrerà completamente sulla sua guarigione. “La malattia è una sfida che non avrei mai pensato di dover superare. Ma sono sicura che con l’aiuto che sto ricevendo ora da tutte le parti, ce la farò e guarirò completamente di nuovo”, ha detto Grohs che gioca per il Bayern dal 2019, ed ha vinto la Bundesliga femminile tre volte nel periodo. Di recente è stata nominata nella nazionale tedesca dall’allenatore Christian Wück, ma ha dovuto declinare l’invito a causa di una tonsillectomia.

Il Bayern ha dichiarato che entrambe le parti hanno concordato un’estensione anticipata del contratto fino al 30 giugno 2026. “In momenti come questi, lo sport è in secondo piano. Il nostro club, insieme all’intera famiglia Bayern, sostiene Mala Grohs. Mala è una personalità forte e grandiosa e riceverà tutto l’aiuto che possiamo darle e di cui ha bisogno per guarire di nuovo”, ha affermato il presidente del Bayern Herbert Hainer.

Mala wollte sich persönlich an euch wenden. 🙏 Wir sind immer an deiner Seite, Mala! ❤️‍🩹⁰

Mala Grohs fehlt auf unbestimmte Zeit: https://t.co/O7M2Be1E0j pic.twitter.com/myRYTUZtef — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) November 16, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.