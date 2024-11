Il porto di Augusta polo strategico per l’energia eolica: annuncio e prospettive

MeteoWeb

“Il porto di Augusta è sempre più vicino a diventare un polo strategico per l’energia eolica. È stato sbloccato infatti il decreto interministeriale firmato dal ministro Salvini. Lo scalo è stato indicato come base prioritaria per la costruzione di impianti eolici offshore nel Mediterraneo a breve, l’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, guidata dal presidente Di Sarcina, potrà far corso agli interventi necessari ad attuare il decreto, dunque, il tempo delle chiacchiere: sì alle opere e agli investimenti per far crescere la Sicilia, grazie alla concretezza di Salvini e della Lega”. Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.