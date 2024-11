Un altro potente tifone minaccia le Filippine: evacuazioni e allerta in un’area già devastata

MeteoWeb

Un potente tifone si dirige verso la regione settentrionale delle Filippine, costringendo a nuove evacuazioni una popolazione ancora in fase di recupero dopo 2 tempeste consecutive delle scorse settimane. Il tifone Yinxing, conosciuto localmente come Marce, è il 13° evento meteorologico di questo tipo a colpire il Paese nella stagione in corso.

Il tifone si trova a circa 175 km a Est della città di Aparri, nella provincia di Cagayan, e si sposta lentamente verso la costa, con venti sostenuti fino a 165 km/h e raffiche che toccano i 205 km/h. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di decine di migliaia di persone, riattivando i rifugi di emergenza nelle province del Nord, tra cui Cagayan, dove sono attesi i maggiori impatti. Le forze di emergenza, tra cui Guardia Costiera, esercito e polizia, sono state messe in stato d’allerta. I servizi di traghetti e cargo, insieme ai voli nazionali nelle province settentrionali, sono stati sospesi per precauzione.

Un territorio in ginocchio: danni e vittime delle tempeste precedenti

Le Filippine hanno recentemente affrontato i tifoni Trami e Kong-rey, che hanno lasciato una scia di devastazione, con almeno 151 vittime e quasi 9 milioni di persone colpite. Le perdite economiche per danni a colture, come riso e mais, e infrastrutture superano i 14 miliardi di pesos (circa 241 milioni di dollari).

