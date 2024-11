Precipita ascensore a Palermo, 5 feriti

MeteoWeb

Un incidente si è verificato la scorsa notte a Palermo, in una palazzina di 2 piani situata in via Mura di San Vito, nel quartiere Capo, vicino al comando provinciale dei carabinieri. Le corde dell’ascensore si sono spezzate, causando la caduta delle persone al suo interno. Il bilancio è di 5 feriti, 2 donne e 3 bambini. La donna di 32 anni che accompagnava i 3 bambini ha riportato gravi traumi e ferite alle gambe ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico. L’altra donna, di 71 anni, e i 3 bambini sono stati portati all’ospedale Cervello, ma le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose ambulanze per soccorrere i feriti. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato, che sta cercando di chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza nell’installazione dell’ascensore. Secondo le prime informazioni, l’ascensore sarebbe stato costruito artigianalmente da un membro della famiglia, un fabbro di professione, per consentire l’accesso ai piani superiori, dato che la palazzina non dispone di una scala interna. Si ipotizza che il peso eccessivo abbia superato la capacità massima consentita, causando la rottura delle corde che sostenevano la pedana.

Un altro uomo, rimasto bloccato al primo piano a causa del guasto, è stato soccorso dai vigili del fuoco con l’ausilio di una scala. Si tratterebbe proprio del fabbro che ha costruito l’ascensore, come riferito alla polizia. La procura di Palermo ha disposto il sequestro dell’ascensore.

