Precipita un ultraleggero: tre feriti in Valle d’Aosta

Incidente aereo nel pomeriggio di oggi in Valle d’Aosta. Un ultraleggero è precipitato lungo la strada per il Gran San Bernardo, nel comune di Saint-Rhemy en Bosses. Tre i feriti portati in ospedale, di cui uno lieve. A chiamare i soccorsi è stato il pilota che è uscito da solo dal velivolo. Sul posto stanno intervenendo le guide del Soccorso Alpino valdostano e il gruppo taglio dei Vigili del Fuoco.

