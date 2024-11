Precipita dalla vetta di una montagna: escursionista morto in Val di Susa

MeteoWeb

Un escursionista è morto precipitando dalla vetta del Rocciamelone, a circa 3500 metri di altitudine, in Valle di Susa (Torino). A lanciare l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati altri escursionisti che nei pressi della cima hanno assistito all’incidente. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Nonostante le indicazioni precise fornite dai chiamanti, i soccorritori hanno avuto difficoltà a individuare la vittima, trovata poi circa 400 metri a valle del sentiero in un punto molto impervio dove si era conclusa la caduta. Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo e recuperare la salma, sempre a bordo dell’eliambulanza 118 con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Il sentiero che porta alla vetta del Rocciamelone si percorre interamente a piedi, nell’ultimo tratto si procede tra le rocce con alcune corde sistemate per aiutare gli escursionisti.

La vittima è Edi Zavatti, 52 anni, abitava in Val di Susa, a Bussoleno. Profondo conoscitore della montagna, era dotato di tutta l’attrezzatura, compresi i ramponi, ma sarebbe stato ugualmente tradito da un tratto di ghiaccio misto a neve sul quale è scivolato. Il suo corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Susa.

Soccorso anche il gruppo di escursionisti

Oltre al recupero della vittima, le squadre dei soccorritori sul Rocciamelone sono state impegnate per riportare a valle il gruppo di escursionisti che hanno assistito all’incidente. La comitiva era scesa al rifugio Cà d’Asti, a 2.854 metri di altitudine – quindi circa 700 metri a valle rispetto alla vetta – dove la Guardia di Finanza aveva chiesto di fermarsi in qualità di testimoni dell’incidente. Poiché hanno dovuto attendere a lungo la conclusione delle operazioni di ritrovamento e recupero dell’escursionista morto, la comitiva ha chiesto supporto – spiega il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – per ritornare a valle anche in previsione dell’arrivo del buio. Una squadra di soccorritori è stata trasportata in elicottero vicino al rifugio Ca dì Asti per riaccompagnare la comitiva di escursionisti verso le loro auto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.