Ucraina, il Premier slovacco Fico: “chi sostiene l’uso di missili a lungo raggio vuole la terza guerra mondiale”

Il Primo Ministro della Slovacchia, Robert Fico, è sorpreso dalla velocità con cui alcuni Paesi membri dell’Unione europea hanno accolto positivamente la decisione degli Stati Uniti di consentire all’Ucraina di usare missili a lungo raggio contro obiettivi in Russia. “È una escalation della tensione senza precedenti. È una decisione che distrugge la speranza di aprire negoziati di pace e mettere fine all’uccisione reciproca di slavi in Ucraina“, ha affermato Fico. Secondo il capo del governo di Bratislava, la decisione del Presidente statunitense Joe Biden avrà anche un impatto sui piani del Presidente eletto, Donald Trump. “Chi sostiene l’uso dei missili americani in Ucraina vuole una terza guerra mondiale. Biden odia Trump a tal punto che preferirebbe far precipitare l’intera Europa in una guerra mondiale solo per indebolire il piano di pace di Trump”, ha aggiunto.

