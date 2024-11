La previsione del miliardario Deripaska sul petrolio: il prezzo dopo la vittoria di Trump

MeteoWeb

Il miliardario Oleg Deripaska ha commentato sulla sua pagina la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti: “buongiorno, nuovo mondo. Il petrolio a 50 dollari entro maggio, sembra che il mondo sarà ovunque”, ha scritto l’imprenditore russo. Nel suo primo discorso dopo la vittoria alle elezioni, Trump ha promesso di avviare la massiccia esplorazione dei giacimenti petroliferi. “abbiamo più oro nero di qualsiasi altro paese al mondo! Più dell’Arabia Saudita, più della Russia”, ha detto Trump. Dopo questa dichiarazione, il petrolio Brent è sceso del 2%. In precedenza, Trump aveva affermato che risolverebbe la crisi ucraina in 24 ore. Secondo lui, con il prezzo del petrolio a 40 dollari al barile, la Russia non sarebbe stata in grado di condurre operazioni militari, mentre il petrolio a 100 dollari al barile avrebbe permesso a Mosca di avere un grande budget militare.

Le compagnie petrolifere americane hanno fatto lobby per l’elezione di Trump e hanno finanziato la sua campagna presidenziale. Potrebbe concedere ulteriori agevolazioni fiscali e ambientali all’industria petrolifera, aumentando la produzione e dando un impulso alla capitalizzazione delle aziende di materie prime. Trump ha affermato che guadagnerà una fortuna vendendo risorse energetiche in Europa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.