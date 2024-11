Previsioni Meteo Abruzzo: nucleo d’aria gelida tra domani e venerdì e neve in collina

MeteoWeb

Un’irruzione di aria fredda colpirà l’Italia nei prossimi giorni, portando un deciso calo delle temperature e nevicate fino a quote collinari, soprattutto in Abruzzo. A partire da domani, giovedì 14 novembre, l’intensificazione delle correnti fredde provenienti dalla Scandinavia favorirà condizioni meteo invernali su gran parte del territorio, con particolare impatto sul versante orientale della Regione.

La causa di questo marcato peggioramento meteorologico è da attribuire alla configurazione di un’ampia area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale, il cui centro motore si trova nei pressi del Regno Unito. Sul lato sud-orientale di questa struttura anticiclonica scorrono masse d’aria particolarmente fredde che, attraversando l’Europa centrale, raggiungeranno l’Italia con un ulteriore apporto di gelo nei prossimi giorni.

Giovedì 14 novembre, come detto, segnerà l’arrivo di un nucleo ancora più freddo, destinato a interessare in modo particolare le regioni centrali adriatiche e il Sud. Già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un rapido peggioramento del tempo con precipitazioni diffuse che nel corso della giornata si estenderanno a gran parte del Meridione.

La neve farà la sua comparsa sull’Appennino abruzzese a partire dai 900-1000 metri di quota, ma durante i fenomeni più intensi potrà scendere temporaneamente a quote più basse, sfiorando le alture collinari. La fase di maltempo sarà accompagnata da venti molto intensi, che contribuiranno ad acuire la sensazione di freddo, e da un ulteriore calo delle temperature, con valori decisamente sotto la media stagionale.

L’arrivo di queste masse d’aria gelida rappresenta una prima anticipazione dell’inverno meteorologico, richiamando l’attenzione sulla necessità di prepararsi a un clima più rigido nelle prossime settimane. Restano fondamentali le misure di prudenza, soprattutto per chi vive o si sposta nelle zone montane e collinari maggiormente esposte a nevicate e venti forti.

