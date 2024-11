Previsioni Meteo Calabria: risveglio gelido e qualche nevicata sul Pollino, ma il tempo migliorerà

MeteoWeb

Un nocciolo gelido ha attraversato l’Italia nelle ultime ore, interessando anche la Calabria con piogge e temporali, soprattutto sul Cosentino e sulle aree tirreniche, per poi estendersi durante la notte a gran parte della regione. Con il passaggio del sistema verso la Grecia, le condizioni meteorologiche stanno gradualmente migliorando. Nella giornata di oggi, venerdì 15 novembre, le piogge si sono già esaurite sul Cosentino e sul Crotonese nelle prime ore del mattino, mentre sul resto della regione sono proseguite fino a tarda mattinata o al primo pomeriggio, per poi cessare ovunque.

La notte scorsa ha visto anche la comparsa di qualche fiocco di neve sulle cime del Pollino, un segnale del brusco calo termico che ha interessato l’intera regione. Nel pomeriggio e nella serata odierna, un debole residuo della perturbazione porterà un aumento della nuvolosità sulle aree dello Ionio centrale e settentrionale. In serata, sono attesi isolati piovaschi di lieve intensità sul basso Cosentino ionico, sull’alto Crotonese e sul Reggino tirrenico.

Durante la notte tra venerdì e sabato, potrebbero verificarsi gli ultimi fenomeni isolati e di modesta entità sul Reggino tirrenico e nell’area dell’Aspromonte. Tuttavia, sabato si presenterà con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso in quasi tutta la regione, sebbene si possano osservare addensamenti più consistenti nelle zone del basso Tirreno, che non daranno luogo a precipitazioni.

Le correnti settentrionali che hanno accompagnato questa fase meteorologica hanno determinato un sensibile calo delle temperature in tutta la Calabria. Tra venerdì e sabato si percepirà un’aria più fresca, con notti e prime ore del mattino decisamente fredde. Questi venti freddi avranno anche un impatto sul mar Ionio, che tra venerdì sera e sabato mattina sarà molto mosso, con bacini crotonesi fino ad agitati.

In questa situazione meteorologica variabile, la Calabria si prepara a un weekend più stabile ma caratterizzato da un clima decisamente più fresco, offrendo un assaggio dell’imminente inverno.

