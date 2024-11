Previsioni meteo Emilia-Romagna: nebbie in ritirata, freddo, pioggia e neve in arrivo

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si trova attualmente sotto l’influenza di un robusto campo anticiclonico che garantisce condizioni di stabilità atmosferica. Questa situazione favorisce la formazione di nebbie e foschie dense, specialmente nelle pianure vicine al Po, e una diffusa nuvolosità bassa. Tuttavia, un cambiamento è all’orizzonte. Nei prossimi giorni, l’avvicinamento di un vortice in movimento verso il basso Tirreno porterà una progressiva riduzione delle nebbie in pianura e aprirà la strada a un cambiamento più significativo.

Dalla prossima settimana, è previsto un drastico mutamento delle condizioni meteo, grazie all’arrivo di una massa d’aria più fredda accompagnata da alcune precipitazioni. Dopo un periodo con temperature più simili a quelle primaverili che autunnali, l’ingresso di aria fredda riporterà il clima a una normalità più consona al mese di novembre. Si assisterà a un calo delle temperature, sia nelle massime che nelle minime, con un conseguente ritorno a condizioni climatiche tipiche della stagione.

Le temperature minime in pianura scenderanno intorno ai 4-6°C nei giorni a venire, mentre le massime registreranno valori tra i 9 e i 13°C. Sebbene non si tratti di un freddo estremo, sarà sufficiente per dare una sensazione più autentica di autunno inoltrato. Anche le precipitazioni faranno la loro comparsa, sebbene non si prevedano fenomeni di forte intensità.

Sulle cime appenniniche, l’aria fredda si farà sentire più intensamente, con minime che potrebbero raggiungere i -6°C. È inoltre prevista una leggera nevicata intorno al 13 novembre, che imbiancherà le alture con un sottile strato di neve, senza accumuli significativi.

In sintesi, la regione si prepara a un cambiamento graduale ma marcato, riportando temperature e condizioni meteorologiche in linea con la stagione autunnale, dopo un periodo di clima insolitamente mite.

