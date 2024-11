Previsioni Meteo Inverno 2024/2025: partenza in sordina, ma poi sarà gelo

MeteoWeb

Le previsioni stagionali per l’inverno 2024/2025 in Europa indicano un andamento irregolare delle nevicate, con una stagione che potrebbe iniziare con condizioni poco favorevoli alla neve ma mostrare un potenziale miglioramento verso febbraio. Di seguito, una panoramica sulle aspettative mese per mese e sulle tendenze nevose in diverse aree del continente.

Dicembre 2024: inizio modesto

A dicembre, le proiezioni suggeriscono che gran parte dell’Europa vedrà una quantità di neve inferiore alla media stagionale. Le uniche eccezioni sembrano riguardare l’estremo nord della Scandinavia, dove le condizioni atmosferiche potrebbero risultare più favorevoli e portare nevicate più abbondanti del solito. Il resto dell’Europa settentrionale e centrale, invece, dovrebbe assistere a una stagione nevosa che tarda a decollare.

Gennaio 2025: persiste la scarsità di neve

Per gennaio, il trend previsto è simile a quello di dicembre, con nevicate generalmente sotto la media in gran parte del continente. Anche se le temperature rimangono invernali, le condizioni atmosferiche non sembrano predisporre nevicate abbondanti nelle principali regioni alpine e montuose, mentre il nord Europa potrebbe vedere solo lievi accumuli in linea con il periodo precedente.

Febbraio 2025: prime promesse di nevicate più consistenti

Febbraio potrebbe segnare un punto di svolta: le previsioni indicano una leggera ripresa delle nevicate in alcune regioni centrali del continente. Anche le Alpi occidentali potrebbero beneficiare di nevicate in linea con la media stagionale o addirittura leggermente superiori, offrendo un certo sollievo agli appassionati di sport invernali. L’aumento della neve in questa fase potrebbe essere di buon auspicio per le attività in montagna.

Marzo 2025: nevicate tardive in alcune aree

Nel mese di marzo, l’Europa potrebbe sperimentare nevicate sporadiche in alcune aree centrali e meridionali, mentre il nord del continente, in particolare le aree scandinave, dovrebbe vedere condizioni ancora favorevoli alla neve. Tuttavia, per il resto d’Europa le previsioni segnalano una graduale riduzione delle possibilità di nevicate consistenti.

In sintesi, l’inverno 2024/2025 in Europa sembra destinato a essere caratterizzato da nevicate inferiori alla media, con una speranza di recupero nella seconda parte della stagione. Chi pianifica attività sulla neve è invitato a restare aggiornato su eventuali evoluzioni delle previsioni man mano che ci si avvicina ai mesi invernali.

