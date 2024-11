Previsioni Meteo Lombardia: cambiamento nelle prossime ore

MeteoWeb

“Sulla Lombardia il tempo si presenta stabile e soleggiato eccetto le consuete nebbie e nubi basse in pianura. Un breve cambiamento è atteso per le prossime ore, quando una veloce area di bassa pressione transiterà sulle Alpi in direzione di Francia e Penisola Iberica, apportando anche sulla Lombardia maggiore nuvolosità e qualche debole precipitazione, anche nevosa sulle Alpi oltre i 1200 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “A seguire verremo nuovamente interessati da un robusto campo di alta pressione dal Nord Atlantico, motivo per cui fino a sabato 16 il tempo si presenterà stabile e con assenza di precipitazioni. Probabile il ritorno delle nebbie. Temperature in lieve calo con possibili deboli gelate nella mattinata di venerdì 15“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto nella notte e al primo mattino, ampie schiarite nelle ore successive fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: probabili nella notte su settori occidentali alpini e prealpini, non escluse su parte della vicina pianura. Deboli nevicate oltre i 1000-1200 metri su Valchiavenna e Alto Lario.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo, anche marcato sulle Alpi. Valori minimi in pianura tra 4-8 °C, massimi tra 11-14 °C.

Zero termico: al mattino tra 1200-1500 metri, intorno a 1700 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali con temporanei rinforzi sul mantovano, . In montagna deboli orientali.

