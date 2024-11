Previsioni Meteo Lombardia: “cambio di regime da martedì”

MeteoWeb

“Prevalenti condizioni di stabilità nel fine settimana ed all’inizio della prossima settimana, legate ad un regime altopressorio ed a correnti in quota per lo più settentrionali. Giornate soleggiate in montagna, parzialmente soleggiate in pianura, dove fanno ritorno nubi basse e nebbia in banchi nelle ore più fredde, via via più persistenti fino a metà giornata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Le temperature in pianura vanno progressivamente ad aumentare leggermente nei valori minimi ed a calare lievemente in quelli massimi. Precipitazioni significative assenti ovunque. Da martedì si avvia un cambio di regime, con il flusso che tende ad occidentalizzarsi e poi a portarsi da sudovest per la discesa di latitudine di un’ampia massa di aria più fredda dal Nord Atlantico“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno, eccetto addensamenti nelle pianure nelle ore più fredde, in dissolvimento nelle ore centrali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime tra 0 e 5 °C, massime tra 11 e 14 °C.

Zero termico: intorno a 3200 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli o molto deboli variabili.

Altri fenomeni: foschie dense e nebbia sulla pianura nelle ore notturne e al mattino.

