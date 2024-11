Previsioni Meteo Lombardia, cosa cambia da martedì

MeteoWeb

“Prevalenti condizioni di stabilità, legate ad un regime altopressorio ed a correnti in quota settentrionali, sebbene a regime ciclonico. Giornate soleggiate in montagna, parzialmente soleggiate in pianura, dove fanno ritorno nubi basse e nebbia in banchi nelle ore più fredde, via via più persistenti fino a metà giornata. Precipitazioni significative assenti ovunque“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da martedì si avvia un cambio di regime, con il flusso che tende ad occidentalizzarsi e poi a portarsi da sudovest per la discesa di latitudine di un’ampia massa di aria più fredda dal Nord Atlantico. Successivamente, aumenta la probabilità di precipitazioni, al momento attese per lo più di debole intensità“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nubi basse persistenti sulla pianura fino alla tarda mattinata, altrove velature a tratti compatte, che dal pomeriggio, si diffondono alla quasi totalità del territorio.

Precipitazioni: assenti, salvo episodi di nevischio portato da nord sulle creste confinali settentrionali nella notte ed in mattinata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo, più pronunciato in montagna. In pianura valori minimi attorno a 3°C, massimi attorno a 11°C.

Zero termico: compreso tra 1800 e 2400 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile o calma di vento; in montagna da settentrione, in attenuazione dalla mattinata fino a deboli o a tratti moderati alle quote medio-basse.

Altri fenomeni: formazione di foschie e di nebbia in banchi sulla pianura, persistenti fino a metà giornata.

La situazione meteo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.