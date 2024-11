Previsioni Meteo Lombardia: giovedì arriva la neve, anche in pianura

MeteoWeb

“Lunedì flusso da nord fino a metà giornata, poi in progressiva attenuazione e rotazione da ovest; effetti favonici circoscritti alle zona alpine e, in misura inferiore, prealpine. In pianura subsidenza con inversioni termiche, nubi basse e ventilazione debole“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Martedì giornata in prevalenza nuvolosa, ancora caratterizzata da ventilazione per lo più debole, in rinforzo a fine giornata a partire dalle zone alpine. Mercoledì scavalca la barriera alpina una veloce perturbazione artica, piegando gradualmente le correnti in quota da sud-sudovest; precipitazioni per lo più circoscritte ad Alpi e Prealpi. Giovedì sensibile calo termico e precipitazioni nevose fino a quote collinari, a tratti qualche fiocco anche in pianura al mattino. Successivamente ritorno graduale a condizioni più stabili, con temperature in risalita“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte ed al mattino nubi basse sulla pianura, persistenti fino al primo pomeriggio, poi qualche schiarita e nuova formazione a sera. Sui rilievi irregolarmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte a tratti compatte, specie al primo mattino e verso sera.

Precipitazioni: in serata, possibili deboli su alta Valchiavenna, con limite delle nevicate a 1500 metri circa.

Temperature: minime stazionarie o in leggera risalita, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura valori rispettivamente tra 2 e 10 °C e tra 8 e 14 °C.

Zero termico: attorno a 1800-2000 metri nelle ore centrali, in calo a sera.

Venti: ventilazione debole ovunque, tendente a rinforzare in serata in montagna dai settori meridionali.

La situazione meteo

