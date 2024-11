Previsioni Meteo Lombardia: nubi in aumento tra domani e mercoledì

MeteoWeb

“Un’area di alta pressione sull’Europa Centrale causa, per tutto il periodo, condizioni del tempo particolarmente stabili sulla Lombardia. Temporaneamente, tra martedì e mercoledì, una lasca saccatura solo in quota causa un aumento della nuvolosità alta, senza però altri particolari effetti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta sulla pianura nebbie diffuse nel corso di notte e mattina, con ampie schiarite pomeridiane; nuova formazione di nebbie diffuse sulla pianura in serata. Nelle aree non interessate da nebbia transito di velature alte e sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 5 e 10 °C, massime tra 13 e 17 °C.

Zero termico: in calo da 3800 metri a 3200 metri.

Venti: in pianura calmi o deboli di direzione variabile, in montagna deboli di direzione variabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.