Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento con pioggia e nevischio

“Oggi breve rimonta anticiclonica caratterizzata da correnti settentrionali asciutte e stabili; tra la sera odierna e le prime ore di giovedì blando peggioramento con possibilità di debolissime precipitazioni e nevischio sui rilievi orientali. Successivamente condizioni anticicloniche asciutte con cielo prevalentemente sereno almeno sino a sabato, ma possibilità di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Domenica e lunedì progressivo cedimento del campo di alta pressione con aumento della nuvolosità, specie in pianura, ma bassa probabilità di precipitazioni significative“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo tra nuvoloso e molto nuvoloso nella notte; dal primo mattino ampie schiarite e dal pomeriggio cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli o molto deboli nelle prime ore sui settori orientali con possibilità di nevischio a quote maggiori di 1500 metri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura minime tra 3 e 5 °C, massime tra 11 e 13 °C.

Zero termico: al mattino in calo tra 1200 e 1700 metri; in rapido aumento dal pomeriggio fin oltre 2500 metri in serata.

Venti: in pianura al mattino fino a localmente deboli orientali, dal pomeriggio molto deboli in rotazione da ovest; in montagna moderati da nord sulle creste di confine, deboli altrove.

