Previsioni Meteo Lombardia: San Martino porta freddo, pioggia e neve

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile sulla Lombardia e su tutto il Nord Italia. Ne conseguono, come tipicamente accade in questo periodo dell’anno, frequenti foschie dense e nebbie sulla pianura, mentre sui rilievi il cielo risulta in prevalenza sereno“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Un cambiamento è atteso tra la sera di domani lunedì 11, San Martino, e martedì 12, “quando un’area di bassa pressione colma di aria fredda raggiungerà le Alpi apportando possibili deboli precipitazioni diffuse e qualche nevicata oltre i 1300 metri; le temperature sono previste in deciso calo. L’evoluzione per i giorni successivi appare molto incerta: ad oggi è prevista una fase di tempo più fredda rispetto al clima tipico di novembre e con possibili nuove precipitazioni“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno su Alpi e Prealpi, sulla pianura consueti annuvolamenti per nubi basse in dissoluzione in mattinata. Dal pomeriggio nubi un aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque in serata.

Precipitazioni: possibili in tarda serata, di debole intensità, sull’Alta Valtellina, nevose oltre i 2000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 4 °C, massimi intorno a 14 °C

Zero termico: intorno a 2600 metri, probabile brusco calo in serata sulle Alpi fino a 2000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli settentrionali.

Altri fenomeni: probabili foschie dense o nebbie tra notte e mattino sulla pianura.

La situazione meteo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.