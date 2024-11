Previsioni Meteo Lombardia: tempo perturbato e freddo all’orizzonte

MeteoWeb

“Fino a domenica la scarsa circolazione sull’Europa Centrale lascia condizioni di tempo stabile sul Nord Italia. Sulla Lombardia generalmente poco nuvoloso, ma con nebbie o foschie diffuse in pianura, in dissolvimento solo nelle ore più calde della giornata. Tra lunedì e martedì è probabile la discesa di aria più fredda ed instabile da nord con evoluzione ancora incerta: possibile tempo perturbato e freddo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, con nebbia o foschia diffusa sulla pianura nella notte, in lento sollevamento e dissoluzione nelle ore più calde della giornata, in nuova formazione in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 5°C e 7°C, massime tra 12°C e 14°C.

Zero termico: attorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli, prevalentemente occidentali; in montagna deboli e di direzione variabile.

