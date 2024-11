Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per dicembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di dicembre.

02 – 09 Dicembre 2024

La prima settimana sinotticamente si presenta caratterizzata da una marcata anomalia anticiclonica sull’Atlantico che interessa l’Italia soprattutto sul Centro-Nord, conseguentemente deriveranno regimi precipitativi al di sotto della media del periodo al Centro-Nord, mentre al Sud risulteranno nella media. Temperature che in questa settimana saranno in linea con le medie del periodo.

09 – 16 Dicembre 2024

Nella seconda settimana, si evidenzia una flessione del geopotenziale sul Paese con un’evidente saccatura che interessa l’area europea ed in maniera più marcata il nostro territorio. Da questa conformazione sinottica ne deriveranno regimi pluviometrici in media al Centro-Nord, sopra la media al Sud con associatI valori di temperatura in generale al di sotto delle medie stagionali.

16 – 23 Dicembre 2024

Nella terza settimana, il geopotenziale tende lievemente a risalire ed il flusso diventa tipicamente zonale. I quantitativi di precipitazione saranno nella media del periodo e contestualmente anche i valori di temperatura saranno in linea con le medie del periodo.

23 – 30 Dicembre 2024

Nell’ultima settimana tende ad aumentare ulteriormente il geopotenziale, tuttavia il flusso rimane debolmente zonale e di conseguenza la tendenza pluviometrica sarà al disotto delle medie stagionali su tutto il Paese mentre i valori termici tenderanno ancora a risultare in linea con le medie del periodo.

