Previsioni Meteo Piemonte: arrivata la prima neve, ma ora miglioramento in vista

La notte scorsa ha portato la prima neve sui comuni più alti del Piemonte. In particolare, Claviere, situato nell’alta valle di Susa (TO), si è svegliato questa mattina, alle 05:40, sotto un sottile manto bianco, segnando l’arrivo della stagione fredda nelle Alpi piemontesi. La quota neve si è progressivamente abbassata, toccando localmente i 1000 metri, mentre durante i rovesci più intensi non si escludono fiocchi di neve a quote tra i 700 e i 900 metri.

Le precipitazioni, infatti, sono attese in intensificazione nel corso della giornata, specialmente nelle zone alpine del Cuneese, Torinese, Canavese e Biellese. Nelle aree più lontane dai rilievi montuosi, invece, i fenomeni si preannunciano più deboli e intermittenti, lasciando il resto del Piemonte in condizioni meteorologiche relativamente più stabili.

Il clima invernale avrà, tuttavia, breve durata. Infatti, a partire da domani, mercoledì 13 novembre, si attende un significativo miglioramento delle condizioni meteo. L’anticiclone tornerà a dominare il nord-ovest italiano, garantendo cieli sereni e temperature stabili per tutta la giornata. In serata, potrebbe persistere qualche innocuo addensamento nuvoloso, senza però compromettere la stabilità del clima.

In dettaglio, le Alpi settentrionali saranno interessate da cieli parzialmente nuvolosi nelle prime ore, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le aree pedemontane e le Alpi occidentali e meridionali godranno di cieli prevalentemente sereni o solo lievemente nuvolosi. Anche le pianure piemontesi, sia orientali sia occidentali, sperimenteranno un cielo limpido per gran parte della giornata, con possibili ma leggeri addensamenti verso sera.

Infine, i venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, con una rotazione verso nord-est nel corso della giornata, contribuendo così a mantenere le condizioni di stabilità climatica attese per la seconda metà della settimana.

In sintesi, il Piemonte si prepara ad archiviare il primo episodio nevoso della stagione, lasciando spazio a una fase di tempo soleggiato e stabile, preludio di un ritorno a condizioni meteorologiche tipicamente autunnali.

