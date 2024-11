Previsioni Meteo Piemonte: banchi di nebbia e venti di foehn nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Tempo in miglioramento, dopo il debole fronte perturbato che ha attraversato la nostra regione nel corso delle prime ore della giornata odierna, con residue precipitazioni fino al primo pomeriggio sul settore sudorientale“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Da domani condizioni generalmente asciutte in un contesto caratterizzato da nuvolosità irregolare, più compatta sul settore centro-orientale per la presenza di nubi basse, foschie e banchi di nebbia. Giovedì venti di foehn nelle vallate occidentali e nordoccidentali. Venerdì venti in attenuazione sui settori alpini, dove prevarranno condizioni soleggiate fino agli sbocchi vallivi, più grigio altrove per la presenza di nubi basse, foschie e nebbie“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con addensamenti più consistenti sul settore centro-orientale per la presenza di nubi basse, foschie e banchi di nebbia in progressivo sollevamento; più soleggiato al pomeriggio a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti. Precipitazioni assenti, salvo deboli nevicate sulle creste di confine settentrionali al primo mattino. Zero termico in calo nella prima parte della giornata fino ai 2100-2300 m a nord e 2400-2600 m a sud; in aumento dal pomeriggio sui 2700-2900 m a nord e 3000-3200 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati da ovest-nordovest sulle Alpi; deboli di direzione variabile altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.