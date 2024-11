Previsioni Meteo Piemonte: calo delle temperature da lunedì

MeteoWeb

“Fino a lunedì il Piemonte rimarrà sotto l’influsso di una zona di alta pressione, pertanto proseguiranno condizioni di tempo stabile, con locali nebbie e foschie in formazione nelle ore più fredde in pianura, più diffuse e persistenti tra stasera e domani mattina sulle zone centro-orientali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Da lunedì un minimo depressionario, in lento avvicinamento con moto retrogrado dall’Europa orientale verso i Balcani, apporterà correnti più fresche e secche a cui saranno associati un lieve calo delle temperature e, nella seconda parte della giornata, un graduale aumento della nuvolosità“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al primo mattino cielo in prevalenza nuvoloso con nubi più consistenti sul Piemonte meridionale, e foschie dense o locali nebbie sulle zone pianeggianti; progressive schiarite nel corso della mattinata e condizioni di cielo in prevalenza soleggiato al pomeriggio, ad eccezione di locali addensamenti più persistenti sui settori occidentale e sudoccidentale. Dalla sera foschie e nebbie in pianura. Precipitazioni dalle prime ore del giorno deboli sulle zone al confine con la Liguria, in esaurimento nel corso della mattinata. Zero termico in temporaneo calo al primo mattino, in successivo lieve aumento sui 2700-2800 m. Temperature in aumento. Venti deboli, sulle Alpi meridionali al mattino e orientali al pomeriggio, tra est e nord-est sull’Appennino con rinforzi al confine con la Liguria. In pianura dai quadranti orientali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.