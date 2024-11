Previsioni Meteo Piemonte: crollo termico in arrivo

MeteoWeb

Oggi un’intensificazione del flusso in quota da ovest-nord-ovest porta a locali condizioni di Foehn nelle valli tra Susa e Sesia, a cui seguirà da domani, con l’approcciarsi della bassa pressione, un generale aumento della nuvolosità: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. La regione è interessata da generali condizioni di stabilità, le quali favoriscono cospicue inversioni termiche sulle pianure e le associate foschie e nebbie. Nei prossimi giorni dal Nord Europa inizia la sua lenta discesa una profonda saccatura legata al vortice polare, che porterà ad un netto calo delle temperature sul versante nord alpino e poi progressivamente anche sulla regione, ma dapprima il calo termico interesserà le aree alpine, per poi spostarsi in settimana fin sulle pianure.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco nuvoloso o velato con foschie e nebbie sulle pianure orientali, in sollevamento nelle ore centrali e di nuovo in formazione nella sera. Precipitazioni assenti. Zero termico in ulteriore calo sui 2000-2200 m a nord e 2300-2500 m a sud. Temperature in aumento. Venti moderati nordoccidentali sulle Alpi, in rotazione da ovest nel corso del pomeriggio e generale attenuazione, moderati settentrionali sull’Appennino, in attenuazione dal tardo pomeriggio; deboli variabili in pianura. Locali condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali e settentrionali nella prima parte della giornata. Locali gelate in pianura.

