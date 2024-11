Previsioni Meteo Piemonte: foschie e banchi di nebbia in pianura

MeteoWeb

“Un’alta pressione nord-atlantica ad ovest delle Isole Britanniche scende gradualmente verso il nordovest italiano e porta rialzo barico e aumento dello zero termico sul Piemonte per oggi e i prossimi giorni, garanzia di tempo stabile e soleggiato. L’inversione termica però favorirà la formazione di foschie e banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde. Da domenica la discesa di una vasta e profonda saccatura polare dalla Scandinavia verso l’Italia porterà un aumento della nuvolosità sulla regione“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso. Locali foschie al primo mattino lungo il Po e sulle pianure orientali. Precipitazioni assenti. Zero termico in marcato aumento fino a 3400 m a ovest e 3300 m a est in serata. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti generalmente deboli; sulle Alpi da nordest al mattino con residui rinforzi moderati, in rotazione da nord al pomeriggio e poi ovest in serata; settentrionali sull’Appennino, in temporanea rotazione da sudovest al pomeriggio; variabili in pianura, prevalentemente occidentali al mattino e orientali o nordorientali in serata. Temperature minime localmente sottozero in pianura.

