Previsioni Meteo Piemonte: foschie, nebbie e gelate

“Tempo stabile ed in prevalenza soleggiato atteso per i prossimi giorni, con foschie e nebbie sulle zone di pianura nelle ore più fredde, localmente persistenti o solo parzialmente in sollevamento sui settori orientali“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Temperature minime sulle pianure ancora domani mattina localmente al di sotto degli 0°C, con associate gelate sparse, in progressivo rialzo da domenica. Domenica la discesa di una vasta e profonda saccatura polare dalla Scandinavia verso l’Europa centrale determinerà un’intensificazione dei venti sulle creste e nelle vallate alpine“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso; parziale aumento della nuvolosità dalla tarda serata sui settori al confine con la Liguria. Foschie e nebbie nelle ore più fredde, più persistenti sulle pianure orientali. Precipitazioni assenti. Zero termico sostanzialmente stazionario sui 3300-3400 m fino al primo pomeriggio, in successivo calo fino ai 3000-3100 m a nord e 3200-3300 m a sud. Temperature

stazionarie. Venti deboli o moderati in montagna, occidentali sulle Alpi, da ovest-sudovest sull’Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura. Locali gelate sulle pianure al primo mattino.

