Previsioni Meteo Piemonte: goccia fredda in avvicinamento

“La persistenza dell’anticiclone sull’Europa centro-settentrionale mantiene alta pressione su gran parte dell’Europa, con tempo stabile anche sul Piemonte. In pianura è prevista la formazione di locali nebbie o foschie dense nelle ore notturne, che saranno più diffuse e persistenti domani, soprattutto sui settori pianeggianti centrali e orientali. Sulle altre zone della regione il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Le temperature saranno sopra la media in quota, mentre in pianura si manterranno condizioni di inversione termica. Da domenica, l’avvicinamento di una goccia fredda da est farà affluire masse d’aria temporaneamente più secche e in seguito più fredde“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature, che saranno più sottili al mattino e più consistenti nel pomeriggio. Saranno presenti nebbie o foschie dense sulle zone pianeggianti, in temporaneo sollevamento nelle ore centrali sui settori occidentali, più diffuse e persistenti sulle zone centro-orientali. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve abbassamento sui 2500-2700 m. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti deboli meridionali sulle Alpi, calmi o deboli variabili in pianura. Settentrionali sull’Appennino con rinforzi al confine con la Liguria.

