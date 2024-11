Previsioni Meteo Piemonte: graduale cambio di circolazione da lunedì

MeteoWeb

“Fino a lunedì il Piemonte si troverà sotto l’influsso di un’area di alta pressione che garantirà condizioni stabili con cieli ben soleggiati sui settori alpini e sulle pianure occidentali, e nuvolosità più irregolare sulle pianure orientali con foschie e nebbie nelle ore più fredde. Da lunedì pomeriggio, una saccatura atlantica in discesa dalle Isole Britanniche verso la Francia comporterà un graduale cambio di circolazione con annuvolamenti compatti sui settori alpini nordoccidentali e deboli nevicate sulle creste alpine di confine, in serata“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo sereno o velato sulle Alpi, parzialmente nuvoloso sulla fascia pedemontana occidentale e settentrionale e sull’Appennino, foschie e nebbie anche dense sulle pianure centro-orientali. Al pomeriggio generale attenuazione delle nubi con cielo in gran parte soleggiato, ad eccezione di locali addensamenti a ridosso delle zone appenniniche. Dalla sera nuove foschie e nebbie in pianura. Precipitazioni

assenti.Zero termico

in calo a ovest fino ai 3100-3200 m, sui 2800-2900 m a est.Temperature

in diminuzione.Venti

settentrionali sulle Alpi, moderati fino al primo mattino in successiva attenuazione, con locali rinforzi sulle creste comprese tra Alpi Pennine e Lepontine; altrove deboli, prevalentemente nordorientali.

