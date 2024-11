Previsioni Meteo Piemonte: in arrivo gelate diffuse

MeteoWeb

“L’asse della saccatura responsabile delle precipitazioni di ieri transita in mattinata sul Piemonte e si allontana verso sudest, scavando un minimo depressionario al suolo sulla Pianura Padana. Il gradiente barico a cavallo dell’arco alpino favorisce un aumento della ventilazione in quota con foehn esteso fino alle pianure“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “L’attenuazione dei flussi dalla notte e il cielo sereno porteranno un forte calo delle temperature con gelate diffuse su tutta la regione domani mattina. Una temporanea espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale mantiene cieli sereni o poco nuvolosi fino al primo pomeriggio di domani. Dopodiché una nuova saccatura in ingresso dall’Atlantico settentrionale inizierà ad avvicinarsi, portando prima un aumento della nuvolosità sul Piemonte sudorientale, poi deboli pioviggini in area appenninica. Locali gelate sono attese anche nella mattina di domenica“.

Oggi cielo inizialmente poco nuvoloso o velato, con progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio sul settore sudorientale fino ad avere cielo nuvoloso su Astigiano e Alessandrino in serata. Precipitazioni assenti. Zero termico in rapido aumento a sudovest fino ai 2800-3000 m; sul Piemonte settentrionale stazionario o in lieve calo fino ai 1100-1200 m; forte gradiente sulle Alpi con valori prossimi ai 2500 m sulle creste e e attorno ai 1500 m sulla fascia pedemontana. Temperature in diminuzione. Venti moderati in montagna, da nordovest in rotazione da ovest sulle Alpi e meridionali sull’Appennino, deboli prevalentemente nordorientali in pianura. Gelate estese nelle prime ore del mattino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.