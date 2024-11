Previsioni Meteo Piemonte: nubi irregolari e locali nebbie

MeteoWeb

“Condizioni di generale stabilità per oggi pomeriggio e per i prossimi giorni sul Piemonte, con nubi irregolari sulle pianure e locali nebbie nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani la discesa di un minimo depressionario in area balcanica determinerà un rinforzo della ventilazione sulle Alpi e locali condizioni di foehn che rimarranno limitate alle vallate alpine. Venerdì, con il movimento verso l’Adriatico della struttura depressionaria, i venti ruoteranno da nord in quota, diminuendo di intensità. Sabato aumento della nuvolosità sulla fascia pedemontana“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani sono attesi addensamenti nuvolosi sulle creste alpine al mattino, nubi più compatte sul settore appenninico nelle ore centrali, altrove cielo poco nuvoloso. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde. Deboli nevicate sulle creste di confine nordoccidentali e settentrionali. Possibili deboli pioviggini sull’Appennino nelle ore centrali della giornata. Zero termico in progressivo lieve calo fino a 2400 m a nord e 2800-3000 m a sud. Temperature in diminuzione. Venti moderati o localmente forti da nordovest sulle Alpi, con rinforzi per foehn nelle vallate; deboli o localmente moderati occidentali sull’Appennino e da sud sui settori collinari meridionali; deboli variabili altrove.

