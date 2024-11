Previsioni Meteo Piemonte: prime locali gelate in pianura

MeteoWeb

“La circolazione depressionaria responsabile delle deboli precipitazioni di stamattina sul Piemonte occidentale si allontanerà verso la Spagna nel pomeriggio odierno permettendo un miglioramento del tempo sul Piemonte“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Nei prossimi due giorni la nostra regione sarà interessata da correnti nordorientali fredde e secche, con cielo generalmente sereno ma prime locali gelate in pianura all’alba di domani. Possibile risalita anticiclonica venerdì con ritorno delle nebbie“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature dalla mattinata. Foschie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni

assenti. Zero termico in marcato rialzo fino a 2600-2800 m nelle ore centrali della giornata. Tendenza al calo nella notte. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti sulle Alpi deboli da est in rotazione da nord in mattinata con intensificazione; debole localmente moderata tramontana sull’Appennino. In pianura venti calmi al mattino e deboli da est, nordest al pomeriggio. Prime gelate possibili sulle pianure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.