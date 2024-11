Previsioni Meteo Piemonte: temperature minime rigide al mattino nelle pianure

MeteoWeb

“Lo scenario sinottico di questi giorni è molto dinamico sull’area europea; sono infatti presenti due minimi distinti in quota che, muovendosi, caratterizzano il tempo del nostro continente. Il primo, più profondo, si trova attualmente sulla Spagna e nei prossimi giorni si allontanerà ulteriormente verso l’Atlantico; il secondo, sull’Europa centro-orientale, inizierà la propria discesa verso l’Adriatico, portando con sé aria fredda che raggiungerà in parte anche la nostra regione. Parallelamente alla discesa del secondo minimo, assisteremo alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale che andrà ad interporsi tra i due. Il Piemonte sarà però solo marginalmente interessato da tale dinamica, in quanto sulla nostra regione prevarranno flussi settentrionali secchi che manterranno cieli prevalentemente sereni o soleggiati fino a sabato, con temperature minime rigide al mattino sulle pianure“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso al mattino cielo generalmente poco nuvoloso, salvo addensamenti più consistenti sul Piemonte meridionale; rapido diradamento delle nubi fino ad avere cielo sostanzialmente sereno da metà giornata. Possibili foschie o locali nebbie al primo mattino sulle pianure tra Astigiano e Alessandrino. Precipitazioni assenti. Zero termico in marcato e rapido calo fino a 1300-1500 m nelle prime ore del mattino; successivo graduale rialzo fino a 2700-2800 m sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, 2300-2400 m sui rilievi meridionali e 2500 m sulle pianure. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti nordorientali a tutte le quote; generalmente moderati sulle Alpi, ma localmente forti sulle creste, deboli o localmente moderati sull’Appennino; deboli in pianura. Locali gelate sulle pianure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.