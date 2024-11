Previsioni Meteo Sardegna, vento e freddo in arrivo

MeteoWeb

Primo assaggio d’inverno in Sardegna con venti di burrasca fino a 80km/h e temperature che si abbasseranno soprattutto venerdì 22 novembre, dai 2 ai 5°C e di 7-8°C durante la notte tra venerdì e sabato, per poi tornare sui +18-20°C per le massime. Freddo, quindi, ma per vedere la prima neve sembra che si dovrà attendere ancora. “Oggi e domani una vasta circolazione depressionaria interessa tutta l’Europa centro occidentale con correnti fresche da nord-ovest – spiegano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare della base di Decimomannu – questa situazione permarrà sino a venerdì, con una ventilazione tesa (50km/h e 80 km/h in Gallura) soprattutto da occidente che apporterà l’abbassamento delle temperature ma non sarà tale da determinare delle nevicate. Ci sarà qualche precipitazione limitata e isolata sui rilievi”.

“La situazione poi volgerà verso un certo miglioramento a partire da sabato con un debole campo di alta pressione che determinerà stabilità sull’Isola – spiegano ancora i meteorologi dell’Aeronautica Militare – per domenica è attesa una debole circolazione da sud con vento di scirocco e queste condizioni si estenderanno anche all’inizio della settimana prossima”.

