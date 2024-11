Previsioni Meteo Toscana: cieli grigi, ma conto alla rovescia per l’arrivo dell’aria polare

MeteoWeb

La Toscana si presenta oggi, domenica 17 novembre, sotto un cielo prevalentemente grigio, con la sola eccezione delle aree più meridionali, dove le nuvole lasciano spazio a qualche apertura parziale, specialmente nella zona della Maremma. Dopo un sabato caratterizzato da condizioni piacevoli e soleggiate, il cambio di circolazione è evidente, con l’arrivo di correnti più umide e miti provenienti da ovest. Queste correnti, originate da un ramo del vortice polare che interessa l’Europa settentrionale, si sovrappongono a strati d’aria più freddi nei bassi livelli atmosferici, generando una copertura nuvolosa compatta, tipica del tardo autunno.

In questa configurazione, le province di Lucca, Massa e Pistoia, insieme all’Appennino Settentrionale, risultano le zone più esposte, con possibili deboli precipitazioni o pioviggini, soprattutto nelle aree a ridosso dei rilievi. L’aumento delle temperature minime contrasta con un lieve calo delle massime, influenzate dalla copertura nuvolosa persistente. Questa situazione di stabilità atmosferica, accompagnata da cieli coperti e qualche pioggia isolata, è destinata a proseguire fino a mercoledì 20 novembre.

Le attuali proiezioni meteorologiche mostrano l’evoluzione di una depressione proveniente dal sud della Groenlandia, che andrà a interessare il Centro-Nord italiano proprio a metà settimana. Questa sarà seguita dall’arrivo di aria più fredda di origine polare marittima nelle prime ore di giovedì, portando un calo termico e un ritorno a condizioni più invernali. Successivamente, un’altra perturbazione attraverserà rapidamente la regione, preceduta da un breve aumento termico prefrontale nella giornata di venerdì. Tuttavia, la natura veloce di questi fronti atmosferici ridurrà l’intensità delle precipitazioni sulla Toscana, con accumuli generalmente modesti.

Le fasi più fredde potrebbero portare nevicate sull’Appennino, mentre le temperature nelle zone pianeggianti si manterranno su livelli non particolarmente rigidi. Questo andamento meteorologico rientra in un contesto tipico della stagione, con alternanza di perturbazioni rapide e intervalli di stabilità, accompagnati da variazioni termiche contenute e fenomeni limitati.

