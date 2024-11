Previsioni Meteo Umbria: cambiano i venti, delusione sui monti Sibillini

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sull’Umbria stanno subendo variazioni rispetto a quanto previsto fino a ieri, a causa di un cambiamento nella direzione delle correnti atmosferiche. Anziché venti da nord-est, come inizialmente atteso, si registrano correnti più settentrionali. Questo mutamento rallenta leggermente l’afflusso di aria fredda dal nord Europa e determina un miglioramento anticipato delle condizioni meteo, specialmente sull’Appennino umbro-marchigiano. Nelle vicine Marche, le precipitazioni residue si concentreranno prevalentemente sulle zone costiere e sul vicino entroterra, mentre in Umbria potranno verificarsi solo sporadici rovesci nel pomeriggio, di breve durata e intensità moderata.

Anche i venti, che negli ultimi giorni hanno caratterizzato la regione, mostrano un’attenuazione significativa e tendono a ruotare fino a provenire da nord. Questa dinamica ha un impatto diretto sulle nevicate previste, in particolare sui Monti Sibillini, dove gli accumuli saranno sensibilmente inferiori rispetto alle stime precedenti, proprio a causa dell’assenza di correnti orientali favorevoli.

Tuttavia, il raffreddamento rimane un elemento centrale del quadro meteorologico, con le temperature che toccheranno il punto minimo durante la notte tra oggi e domani. Si prevede che le gelate siano diffuse su tutto il territorio regionale nelle prime ore di sabato 23 novembre, creando condizioni tipicamente invernali. Attualmente, nel nord dell’Umbria si segnalano episodi di grandine con chicchi di piccole dimensioni, una testimonianza dell’ingresso di aria più fredda che sta già influenzando il territorio, prima in quota e poi al suolo.

Il quadro generale lascia intravedere un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, sebbene il freddo continuerà a essere protagonista nelle prossime ore, richiedendo prudenza per chi si trova in aree soggette a gelate mattutine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.