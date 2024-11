Previsioni Meteo Veneto: continua il dominio dell’anticiclone

MeteoWeb

Una vasta area anticiclonica stazionerà sull’Europa centrale fino a lunedì 4 novembre; da martedì la pressione subirà un lieve cedimento per l’approfondimento di una saccatura in quota in ingresso da nord-ovest, ma che non darà effetti sostanziali sul Veneto. Il tempo resterà stabile, con formazione di foschie e nebbie nelle ore più fredde, fatta eccezione della giornata di domenica, quando l’ingresso di venti dai quadranti orientali determinerà un miglioramento temporaneo della visibilità. Le temperature non subiranno grandi variazioni, con zero termico che raggiungerà quote oltre i 4000 metri tra sabato e domenica; generale calo termico martedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 2

Su zone montane e pedemontane cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. In pianura residue foschie e nebbie su costa e pianura meridionale in progressivo dissolvimento sui settori più settentrionali mentre tenderanno a persistere o a dissolversi solo parzialmente altrove. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione. Venti in pianura deboli variabili per buona parte del pomeriggio, dalla tarda serata ingresso di venti dai quadranti orientali, che soffieranno moderati, anche tesi sulla costa. In quota deboli settentrionali.

Domenica 3

Cielo: Tempo stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo iniziali foschie in qualche fondovalle. Dopo il tramonto possibili foschie e locali nebbie sulle zone meridionali della pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale calo, salvo locale stazionarietà dei valori massimi in pianura.

Venti: In pianura dai quadranti orientali, deboli/moderati nell’entroterra, a tratti tesi sulla costa, in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio. In quota deboli/moderati settentrionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 4

Cielo: Permangono condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso; saranno probabili foschie e nebbie durante le ore più fredde in pianura ed in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento nelle valli, stazionarie in quota.

Venti: In pianura deboli occidentali. In quota deboli variabili.

Mare: Calmo.

Martedì 5

Sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte, probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori centro-meridionali, ed in qualche fondovalle. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo.

Mercoledì 6

Sereno o poco nuvoloso per presenza di nubi alte e sviluppo di qualche annuvolamento irregolare sulle zone montane, probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori centro-meridionali. Temperature senza notevoli variazioni.

