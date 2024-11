Previsioni Meteo Veneto: calo termico, deboli piogge giovedì

MeteoWeb

“Cedimento del vasto campo di alta pressione presente per diversi giorni sull’Europa centrale, per lo sviluppo di due nuclei depressionari posizionati rispettivamente sui Balcani, in lento spostamento verso est, e sull’Europa settentrionale, in spostamento dapprima verso la Francia, e in seguito verso la Penisola Iberica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Da giovedì un nuovo nucleo depressionario tenderà ad avvicinarsi da nord-est, transitando velocemente sull’alto Adriatico per poi spostarsi verso sud. Il Veneto sarà quindi interessato solo marginalmente da queste depressioni, che porteranno l’ingresso di aria più fredda da nord in quota e a tratti da nord-est al suolo, un generale calo termico, e fasi di nuvolosità irregolare, con possibili debolissime precipitazioni associate nella giornata di giovedì. Da sabato pressione in nuovo aumento“.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi alte e qualche locale annuvolamento sui settori meridionali della pianura. Temperature massime in calo. Bora moderata/tesa su costa ed aree limitrofe, da moderata a debole nell’entroterra. In quota venti moderati/tesi dai quadranti orientali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo stabile, con cielo da sereno a poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-bassa.

Precipitazioni: Assenza.

Temperature: Minime stazionarie su zone montane con diffuse gelate, in calo altrove, con valori che localmente si avvicineranno a zero anche su parte della pianura interna. Massime stazionarie in pianura, in diminuzione sulle zone montane.

Venti: Su costa e pianura limitrofa Bora moderata/tesa, in temporanea attenuazione durante le ore centrali, e in nuovo rinforzo dalla sera. Sul resto della pianura venti deboli: variabili al mattino, da nord-est al pomeriggio. In quota venti in rinforzo da Nord, con possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana.

Mare: Inizialmente mosso poi poco mosso, dalla sera moto ondoso nuovamente in aumento fino a mosso.

Giovedì 14 al mattino parzialmente nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto probabili foschie o locali nebbie in pianura.

Precipitazioni: Nella notte e fino al primo mattino saranno probabili deboli precipitazioni sui settori occidentali della pianura, pedemontani e montani, con limite della neve intorno ai 1000/1200 m; in seguito assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento nelle valli interessate da Foehn; massime in calo in montagna, stazionarie altrove.

Venti: Su costa al mattino moderati/tesi, a tratti anche forti, in seguito da moderati a deboli; nell’entroterra deboli, a tratti moderati da est al mattino, poi deboli variabili. In quota venti tesi da nord, con episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana.

Mare: Inizialmente mosso, anche molto mosso, poi mosso.

Venerdì 15 tempo stabile con cielo da sereno a irregolarmente nuvoloso sulla pianura centro-orientale nel corso della giornata, specie sulla costa, altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde probabili foschie e nebbie in pianura, specie sui settori meridionali. Temperature senza notevoli variazioni. In quota permangono venti da nord moderati/tesi.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 16 tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per ingresso di velature da ovest verso sera; presenza di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni, salvo aumento dei valori massimi in quota. In pianura venti deboli occidentali; in quota deboli/moderati da ovest.

