Previsioni Meteo Veneto: da domenica nubi in pianura e nei fondovalle

“La vasta area depressionaria che ha interessato la regione si sposta verso est lasciando spazio ad un robusto campo anticiclonico in espansione dal Mediterraneo. Il tempo sarà stabile con cielo sereno e aria limpida fino a sabato. A partire da domenica entreranno correnti relativamente più umide da ovest che porteranno dei parziali annuvolamenti soprattutto in pianura e nei fondovalle“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso con ottima visibilità. Temperature diurne prevalentemente in rialzo in pianura, in locale variazione in montagna; minime del giorno raggiunte in serata con diffuse gelate anche sulle zone settentrionali della pianura. Venti in quota tesi/forti da nord-ovest con possibili rinforzi di Foehn nelle valli e localmente sulla pedemontana; in pianura dai quadranti occidentali moderati sulle zone centro-meridionali, in prevalenza deboli altrove.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per temporanee nubi medio-alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura prevalentemente in calo. In montagna minime in diminuzione, massime in ripresa. Diffuse gelate anche in pianura nelle ore più fredde.

Venti: In quota fino al mattino tesi/forti da nord-ovest, in attenuazione e rotazione fino a diventare moderati/tesi occidentali; nelle prime ore possibili residui rinforzi di Foehn nelle valli e sulla pedemontana. In pianura inizialmente occidentali, moderati sulle zone centro-meridionali, deboli altrove; dalla mattinata deboli variabili.

Mare: Poco mosso.

Domenica 24 tempo stabile, ma meno soleggiato di sabato per nubi alte, con maggiori addensamenti in pianura e nelle valli, dove ci saranno anche nuvolosità bassa e possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in lieve rialzo, salvo sulla pianura meridionale dove saranno stazionarie o in locale lieve diminuzione. Massime in diminuzione in pianura, eccetto stazionarietà sulle zone nord-orientali, in rialzo in montagna.

Venti: In quota dai settori occidentali, in prevalenza moderati; altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o poco mosso.

Lunedì 25 cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi basse in pianura e nelle valli; poco o parzialmente nuvoloso in alta montagna per nuvolosità alta. Precipitazioni assenti. Temperature tendenti al rialzo nei valori minimi e localmente anche le massime, che in prevalenza saranno stazionarie.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 26 è attesa nuvolosità variabile, irregolare sulle zone montane, più consistente in pianura, dove potrebbe verificarsi anche qualche precipitazione. Temperature in rialzo, eccetto stazionarietà delle massime sulle zone occidentali e meridionali.

