Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana con nubi e precipitazioni

All’inizio il Veneto si trova sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo. Poi il cedimento dell’alta pressione consentirà l’ingresso di correnti umide da sud-ovest con curvatura a tratti ciclonica. Il tempo fino a lunedì 25 novembre sarà stabile, anche se il cielo risulterà nuvoloso per presenza di nubi basse soprattutto in pianura; tra martedì 26 e mercoledì 27 la nuvolosità aumenterà e potranno verificarsi delle precipitazioni; giovedì 28 persisteranno degli annuvolamenti irregolari, ma non sono previste precipitazioni. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 24

Tempo stabile, ma con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in montagna, in prevalenza nuvoloso in pianura per nubi basse stratiformi. Temperature massime in aumento in montagna e localmente sulla pianura nord-orientale, prevalentemente in calo altrove. Venti in quota in prevalenza moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili.

Lunedì 25

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nuvolosità stratiforme in pianura e nelle valli; poco o parzialmente nuvoloso in alta montagna per nuvolosità alta. Non esclusa localmente qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo le minime sulle zone centrali e settentrionali, le massime nelle valli; possibile lieve diminuzione delle minime sulla pianura meridionale.

Venti: In quota tesi/forti da sud-ovest; altrove deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 26

Cielo: Schiarite nella prima metà della giornata, soprattutto in montagna, alternate a nuvolosità variabile, più compatta e consistente a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) in pianura, medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi e bassa (5-25%) sulle Dolomiti di precipitazioni sparse, deboli o modeste. Limite della neve intorno a 1900-2100 m.

Temperature: Prevalentemente in aumento in pianura, pressoché stazionarie in alta montagna.

Venti: In quota da sud-ovest, inizialmente tesi/forti, in attenuazione a partire dalle ore centrali fino a moderati; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali in prevalenza deboli, moderati lungo la costa.

Mare: Da poco mosso, con moto ondoso in intensificazione fino a mosso a fine giornata.

Mercoledì 27

Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni più probabili e significative sulla pianura centro-orientale; dalle ore centrali rasserenamenti a partire dalle zone montane e occidentali. Temperature prevalentemente in aumento, salvo controtendenze in quota e nei valori minimi sulle zone occidentali.

Giovedì 28

Nuvolosità variabile alternata a schiarite; non esclusa qualche debolissima precipitazione sulle zone montane, specie sui rilievi di confine. Temperature prevalentemente in diminuzione, salvo rialzo delle massime in quota.

