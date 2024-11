Previsioni Meteo Veneto: la prima neve è alle porte, ecco dove cadrà venerdì 22

MeteoWeb

Le proiezioni meteorologiche più recenti suggeriscono la possibilità di nevicate sul Veneto nella giornata di venerdì 22 novembre. Si tratta, al momento, di indicazioni preliminari che necessitano di ulteriori conferme, ma a destare interesse è il supporto del modello fisico-matematico europeo ECMWF, considerato tra i più affidabili a livello internazionale.

Secondo queste stime, esiste una probabilità superiore al 50% che gran parte della regione, con l’eccezione delle aree costiere, possa essere interessata da una leggera spolverata di neve, con accumuli di pochi centimetri. Gli apporti più consistenti sono previsti lungo la catena alpina e prealpina, dove le condizioni favoriranno precipitazioni più abbondanti.

È importante sottolineare che, se queste proiezioni si concretizzassero, non si assisterebbe a fenomeni di particolare intensità. Sulle pianure si tratterebbe prevalentemente di neve bagnata, che difficilmente causerebbe disagi significativi. Non sono attese tormente di neve né ondate di gelo intenso, ma il fenomeno potrebbe comunque regalare uno scenario suggestivo a molte località della regione.

La situazione richiede monitoraggio costante per confermare o meno la validità di queste previsioni nei prossimi giorni. Per il momento, l’attenzione resta alta, con la possibilità che il Veneto possa vivere un anticipo d’inverno proprio a ridosso del fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.