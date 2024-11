Previsioni Meteo Veneto: nebbie nelle ore più fredde sulla bassa pianura

MeteoWeb

“Gran parte d’Europa è interessata da un’area di alta pressione, che solo in quota nei prossimi giorni è destinata leggermente a cedere da ovest; per il Veneto ne consegue un periodo di stabilità, caratterizzato da poche nubi e frequente presenza di nebbie soprattutto durante le ore più fredde sulla bassa pianura, con temperature un po’ più basse rispetto ai giorni scorsi“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco o parzialmente nuvoloso per crescenti velature; probabili alcune nebbie di sera sulla pianura meridionale e occidentale nonché in qualche fondovalle; temperature diurne un po’ in calo rispetto a lunedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso per velature; alcune nebbie nelle ore più fredde in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori centro-meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: Deboli con direzione variabile, salvo locali fasi di moderato rinforzo da nord-est sulla costa fino al mattino.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 7 cielo sereno o poco nuvoloso per temporanee velature; nelle ore più fredde, alcune nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori centro-meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale una contenuta diminuzione, specie riguardo ai valori minimi.

Venti: Generalmente deboli, con una probabile lieve prevalenza dai quadranti orientali in quota e da quelli settentrionali in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 8 cielo in prevalenza sereno, o al più in qualche momento localmente poco nuvoloso; varie nebbie in qualche fondovalle e soprattutto sulle zone pianeggianti, in diradamento diurno; per le temperature, attese contenute variazioni di carattere locale.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 9 cielo generalmente sereno, salvo locali modesti annuvolamenti a tratti; più che altro durante le ore più fredde, presenza di alcune nebbie in qualche fondovalle e soprattutto sulle zone pianeggianti; per le temperature, attese contenute variazioni di carattere locale.

