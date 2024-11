Previsioni Meteo Veneto: arriva la neve a bassa quota, ecco dove

MeteoWeb

“Tra il tardo pomeriggio di giovedì 21 e le prime ore di venerdì 22, previste modeste precipitazioni, con neve fino a bassa quota: in montagna fino ai fondovalle prealpini, altrove fino a quote collinari (200-500 m), con possibili accumuli di qualche centimetro (1-5 cm) nei fondovalle prealpini, sulle zone pedemontane, specie quelle più chiuse, e sui colli. In pianura in prevalenza pioggia, possibile a tratti neve o neve mista a pioggia sulle zone più interne, ma generalmente senza accumuli“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Mercoledì la regione sarà interessata dal rapido passaggio di una vasta depressione giunta da nord, associata ad aria fredda di origine polare, che dopo la nuvolosità e le modeste precipitazioni avvenute in mattinata, sarà seguita dall’ingresso di correnti asciutte in quota da nord con rasserenamenti ampi. Seguirà una temporanea fase di correnti occidentali in quota, con tempo stabile, prima dell’arrivo nel pomeriggio/sera di giovedì, di una seconda depressione in ingresso da nord-ovest, sempre associata ad aria fredda, che porterà modeste precipitazioni fino alle prime ore di venerdì, nevose fino a quote collinari, con possibili episodi di neve mista a pioggia anche sulle zone interne della pianura. I venti in quota rinforzeranno da nord, con episodi di Foehn nei fondovalle e localmente sulla Pedemontana. Da sabato pressione in aumento per l’ingresso di un vasto promontorio anticiclonico, che determinerà tempo stabile“.

Oggi nuvolosità in diminuzione, salvo sui settori più sud-orientali della pianura dove permarranno nubi irregolari, con possibilità di qualche sporadica e debole precipitazione nel tardo pomeriggio/sera. Venti in quota tesi da nord, con probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle, possibili localmente anche sulla Pedemontana; in pianura venti da ovest, moderati, a tratti tesi, tendenti a ruotare temporaneamente da nord nel corso del pomeriggio. Temperature massime in calo o localmente stazionarie.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso, fino a parte della mattinata, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest, dapprima medio-alta, poi anche bassa.

Precipitazioni: Assenti al mattino. Nel pomeriggio probabili prime deboli precipitazioni nevose sulle zone montane, con neve fino ai fondovalle prealpini. Dal tardo pomeriggio/sera la probabilità di deboli precipitazioni aumenterà anche in pianura, con fenomeni diffusi, specie sulle zone centro-orientali. In questa fase saranno possibili episodi di neve mista a pioggia sulle zone pianeggianti più interne, di neve sulla Pedemontana e sulle zone collinari.

Temperature: Minime in calo con valori diffusamente sotto zero, salvo su costa e zone limitrofe, sulle aree prospicenti il lago di Garda e sui settori meridionali della pianura. Massime in generale diminuzione.

Venti: In pianura fino al mattino deboli variabili; in seguito venti moderati da nord-est, anche tesi in serata sulla costa, farà eccezione il Delta del Po interessato a tratti da venti moderati/tesi meridionali. In quota fino alle prime ore tesi da nord-ovest, poi in rapida rotazione e in deciso rinforzo da ovest/sud-ovest fino a risultare forti.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Venerdì 22 iniziale residua nuvolosità irregolare, poi cielo sereno o al più a tratti parzialmente nuvoloso, per possibili nubi da sotto vento (lee clouds).

Precipitazioni: Fino alle prime ore del mattino probabili residue precipitazioni deboli sporadiche sulle zone montane, con neve fino a quote basse. In pianura nella notte fino alle prime ore, possibili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che interesseranno maggiormente le zone costiere, aree limitrofe e le zone centrali della pianura, in questa fase non si esclude la possibilità di fasi di neve mista a pioggia. In seguito assenti.

Temperature: Minime in calo sulle zone montane, stazionarie o in lieve aumento in pianura; faranno eccezione le zone interessate da Foehn, con probabili locali aumenti. Massime in aumento in pianura, localmente anche marcato; in ulteriore calo sulle zone montane.

Venti: Sulla pianura centro-meridionale moderati, a tratti tesi, da ovest fino alle prime ore del mattino, in successiva attenuazione, altrove deboli variabili. Durante le ore centrali le zone costiere potranno essere interessate da rinforzi da nord/nord-est. Probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana, specie sulle aree prospicenti il Lago di Garda. In quota venti tesi/forti da nord.

Mare: Mosso nelle prime ore, poi poco mosso.

Sabato 23 tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, ottima visibilità, verso sera probabile ingresso di nubi medio-basse da ovest. Temperature minime in diminuzione, anche marcata in pianura, con valori diffusamente sotto zero, fatta eccezione su costa ed aree limitrofe dove i valori saranno di poco superiori a zero. Temperature massime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti in quota moderati da ovest, in pianura deboli variabili.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 24 è atteso tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso per velature in montagna, sulle zone pedemontane e sulla pianura saranno presenti diffuse nubi basse. Venti in quota moderati occidentali, in pianura deboli variabili. Temperature minime in generale aumento; massime in calo in pianura, in aumento in montagna.

