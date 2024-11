Previsioni Meteo Veneto: neve sui monti e fiocchi anche in pianura

MeteoWeb

“Pressione in calo per l’avvicinamento di una depressione con nucleo attualmente sulla Scandinavia. Attese precipitazioni specie nella notte tra giovedì e venerdì, degne di nota non tanto per gli accumuli quanto per i seguenti due motivi: il primo è che porranno fine ad un periodo secco che perdura da quasi un mese, il secondo è che nevicherà su tutte le zone montane e a tratti anche sulla pianura, più probabilmente in prossimità dei rilievi. Successivamente pressione in aumento, le temperature sotto la media saranno la caratteristica meteorologica saliente“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav. “Tra la sera di martedì e la mattinata di mercoledì le Alpi saranno appena lambite dal passaggio di un primo impulso perturbato proveniente da un’ampia circolazione ciclonica presente sull’Europa centro-settentrionale, alimentata da aria molto fredda di origina artica. Questo primo impulso determinerà dei fenomeni molto scarsi o assenti ma al suo seguito affluirà sulla regione aria molto fredda che piloterà il transito di un secondo“.

Oggi nuvoloso senza precipitazioni. Sulla pianura di sera nebbie da sparse a locali andando da sud a nord. Temperature in calo di pomeriggio e con andamento irregolare di sera, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì e valori non distanti dalla media.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso di notte cielo nuvoloso e nebbie da diffuse a locali sulla pianura andando da sud a nord, poi nebbie in dissolvimento e nuvolosità in diminuzione a partire da nord-ovest fino a cielo anche sereno specie di sera.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti per fenomeni sparsi/discontinui e bassa (5-25%) altrove per fenomeni locali/brevi fino al mattino, su costa e zone limitrofe anche di pomeriggio. Quota neve attorno a 1000/1200 m sulle Dolomiti e 1200/1400 m sulle Prealpi.

Temperature: Rispetto a martedì e alla media differenze anche sensibili e, in particolare: sulla pianura fino al mattino avranno andamento irregolare, di pomeriggio saranno più alte, di sera più basse; sui monti più basse nelle ore notturne e con andamento irregolare nelle ore diurne. Minime a tarda sera.

Venti: Sui monti da nord-ovest, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura di notte deboli/moderati con direzione variabile, poi tenderanno a disporsi da nord-ovest e a rinforzarsi arrivando ad essere anche tesi/forti a tratti.

Mare: Mosso.

Giovedì 21 di notte sereno o poco nuvoloso, poi da nord-ovest nuvolosità in aumento fino a cielo ovunque coperto entro sera.

Precipitazioni: Di sera probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%). Arriveranno ad essere diffuse, con accumuli modesti, nevose fino a quote collinari e a tratti con qualche fiocco sulle zone pianeggianti prossime ai rilievi.

Temperature: Fino al pomeriggio in calo e di sera con andamento irregolare, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti: Sulla pianura: nella prima metà di giornata da moderati a deboli, inizialmente da nord-ovest e poi con direzione variabile; nella seconda metà di giornata proverranno da sud anche tesi, ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est ed attenuarsi. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Venerdì 22 inizialmente delle nevicate fino a quote collinari e piogge a tratti miste a neve sulle zone pianeggianti, poi rasserenamenti. Temperature con andamento irregolare fino all’alba, in aumento di giorno e in calo di sera con minime nelle ultime ore.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 23 non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco nuvoloso. Temperature in calo, eccetto aumenti diurni sui monti.

