Previsioni Meteo Veneto: stabilità, poche nubi e spazi di sereno

“Il massimo di un vasto campo d’alta pressione migra dall’Europa centrale verso quella orientale, ma continua ad impedire che le blande depressioni attese in quota provochino effetti meteorologici rilevanti, anche sul Veneto; la stabilità perciò caratterizza il periodo, a tratti con nubi poco significative e per il resto spazi di sereno anche ampi, oltre ad alcune nebbie specie sulla bassa pianura nelle ore più fredde fino a domenica mattina“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte; dopo il tramonto, alcune nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori centro-meridionali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per temporanee velature; nelle ore più fredde, alcune nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori centro-meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone montane, minime in contenuta diminuzione salvo locali leggere controtendenze e massime in calo; sulla pianura contenute variazioni di carattere locale, tra cui alcuni aumenti delle minime.

Venti: Generalmente deboli, con una probabile lieve prevalenza dai quadranti occidentali in quota e nord-occidentali in pianura, salvo locali modesti rinforzi da nord-est fino al mattino sul litorale settentrionale.

Mare: A tratti poco mosso al largo fino a metà giornata, per il resto quasi calmo.

Venerdì 8 cielo in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte; varie nebbie in qualche fondovalle e soprattutto sulle zone pianeggianti, in diradamento diurno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Per le minime prevale un leggero calo, salvo stazionarietà in quota; massime in lieve diminuzione sulle zone montane, senza notevoli variazioni su quelle pianeggianti.

Venti: In quota inizialmente occidentali e poi sud-occidentali, da deboli a localmente moderati; altrove deboli, con una lieve prevalenza dai quadranti nord-occidentali in pianura.

Mare: A tratti poco mosso più che altro al largo fino alle ore centrali, per il resto quasi calmo.

Sabato 9 cielo parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno specie in montagna; più che altro durante le ore più fredde, parziali riduzioni della visibilità anche per alcune nebbie in qualche fondovalle e soprattutto sulle zone pianeggianti; temperature minime senza notevoli variazioni; temperature massime sulle zone montane in lieve aumento, su quelle pedemontane senza notevoli variazioni e altrove in leggero calo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 10 cielo generalmente sereno; fino al primo mattino, alcune nebbie in qualche fondovalle e soprattutto sulle zone pianeggianti; temperature minime su bassa pianura e costa stazionarie o in contenuto aumento, altrove un po’ in calo specie ad ovest; per le temperature massime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di lievi diminuzioni in montagna e leggeri aumenti in pianura.

