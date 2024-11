Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni, minime sotto zero anche in pianura

MeteoWeb

Il nucleo depressionario che ha lambito il Nord Adriatico venerdì, è in scorrimento sul Sud Italia. Sul Mediterraneo tenderà ad avanzare un promontorio anticiclonico, che già martedì 3 dicembre subirà un primo cedimento per l’ingresso di un modesto impulso perturbato da ovest, seguito mercoledì da un secondo impulso più profondo. Sul Veneto, il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato, salvo foschie e nebbie in formazione nelle ore più fredde in pianura ed in qualche fondovalle. Tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, modeste precipitazioni interesseranno in maniera sparsa le zone montane, mentre la pianura sarà interessata da fenomeni scarsi o al più deboli intermittenti. Le temperature minime tenderanno a portarsi sotto zero anche sulla pianura più interna almeno fino a lunedì, con gelate estese; le massime non subiranno grandi variazioni. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 30

In prevalenza sereno, con temperature massime in lieve calo, salvo risultare in aumento in quota. Venti in pianura deboli occidentali nell’entroterra, sulla costa moderati da nord; in quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Domenica 1

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo probabili inziali foschie e nebbie sulle zone sud-occidentali della pianura, in nuova formazione dopo il tramonto, e in Valbelluna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, salvo calo nelle valli; massime in aumento su zone montane e pedemontane e settentrionali della pianura, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli occidentali sulle zone interne, sulla costa persisteranno venti da nord/nord-est moderati. In quota moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 2

Cielo: Al mattino in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità alta a partire da nord; nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura e in Valbelluna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in generale aumento, salvo stazionarietà sui settori meridionali della pianura, con valori ancora prossimi a zero sulle zone interne della pianura; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli variabili, in quota in progressiva rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 3

In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con probabili deboli precipitazioni sparse e intermittenti in pianura, a tratti diffuse sulle zone montane più settentrionali. Il limite della neve sarà intorno ai 1400/1500 m, in diminuzione a fine giornata intorno ai 1100/1200 m. Temperature in generale calo sulle zone montane, salvo aumento delle minime nelle valli; in pianura minime senza notevoli variazioni, massime in calo, localmente anche marcato. Venti in quota inizialmente moderati da sud-ovest, in rapida rotazione da nord; in pianura deboli variabili, salvo rinforzi in serata da nord-est.

Mercoledì 4

Nuvolosità irregolare al mattino, specie sulle zone montane, dove saranno possibili residue precipitazioni, nevose oltre i 1000-1300 m; nel pomeriggio tendenza ad attenuazione delle nubi, con comparsa di schiarite. Temperature in calo sulle zone montane, in aumento in pianura. Sulla costa Bora moderata/tesa; in quota venti moderati settentrionali.

