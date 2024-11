Prezzi dell’energia, nessuno scossone in Italia: “non abbiamo il nucleare come Francia e Spagna”

MeteoWeb

“Non possiamo attenderci grossi cambiamenti in Italia in termini di prezzi dell’energia”. Lo sottolinea l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, presentando il Piano strategico 2025-2027. “In Italia – spiega l’amministratore delegato – c’è un problema strutturale: non abbiamo aumentato la produzione ma abbiamo aumentato i consumi e non abbiamo il nucleare come Francia e Spagna”. L’amministratore delegato cita l’esempio della Germania: “vedete cosa è successo quando ha imitato l’Italia chiudendo il nucleare: i prezzi sono schizzati”, ha evidenziato.

