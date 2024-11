La prima neve della stagione abbraccia il Piemonte, scenari fiabeschi | FOTO

MeteoWeb

I primi fiocchi di neve della stagione hanno fatto la loro comparsa tra la notte e le prime ore del mattino sulle montagne e nelle valli del Nord Piemonte. In Ossola, i primi fiocchi hanno imbiancato il passo del Sempione, che questa mattina si presentava coperto di neve. Anche l’alpe Devero e la Piana di Vigezzo hanno visto cadere qualche centimetro di neve. In provincia di Vercelli, nella Valsesia, la neve è arrivata anche a quote relativamente basse, imbiancando l’alpe di Mera di Scopello e Carcoforo.

Fredde correnti orientali richiamate da una goccia fredda sulla Francia hanno quindi imbiancato il comparto alpino del Piemonte con quota neve fino a 900-1200 metri. Qualche fiocco misto a pioggia si è spinto fino a 700-800 metri in alcune valli. Gli accumuli, si sono attestati intorno ai 10-20 cm oltre i 1.500 metri di quota, con locali picchi di 25-30 cm sopra i 2.000 metri, riporta Andrea Vuolo esperto di Meteo in Piemonte. Dopo le ultime precipitazioni su alte valli di Torinese e Cuneese, seguono schiarite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.