Primo trapianto polmonare doppio eseguito con chirurgia robotica

Il 22 novembre 2024, a Roma, è stato compiuto un grande passo avanti nel campo della medicina: il primo trapianto polmonare doppio completamente robotico al mondo è stato eseguito con successo dalla squadra di chirurghi della NYU Langone Health. La procedura, che segna una svolta nel potenziale della chirurgia robotica e dell’assistenza non invasiva ai pazienti, è stata guidata da Stephanie H. Chang, responsabile del Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica presso la NYU Grossman School of Medicine e capo del Programma di Trapianto Polmonare per il NYU Langone Transplant Institute. Questo intervento ha consolidato la posizione della NYU Langone come leader mondiale nella chirurgia robotica dei trapianti.

Il team ha trapiantato entrambi i polmoni in Cheryl Mehrkar, una donna di 57 anni affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Il trapianto è stato eseguito utilizzando il sistema robotico da Vinci Xi, con piccole incisioni tra le costole. Il sistema è stato impiegato in ogni fase dell’intervento, dalla rimozione dei polmoni danneggiati alla preparazione dei siti chirurgici e all’impianto dei nuovi organi. La paziente era stata aggiunta alla lista dei trapianti solo quattro giorni prima, dopo una valutazione approfondita da parte di Jake G. Natalini, professore associato presso la Divisione di Medicina Polmonare, Terapia Intensiva e Medicina del Sonno del Dipartimento di Medicina, e Luis F. Angel, direttore medico del trapianto di polmone per il NYU Langone Transplant Institute.

Stephanie H. Chang è stata assistita dai colleghi Travis C. Geraci, Eugene A. Grossi e Stephen B. Colvin, tutti del Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica.

“Sono così grato al donatore e alla sua famiglia per avermi dato un’altra possibilità di vita“, ha dichiarato Cheryl Mehrkar in un’intervista. La paziente ha anche raccontato: “Per molto tempo mi è stato detto che non ero abbastanza malata per un trapianto“. Nonostante le difficoltà iniziali, Mehrkar ha apprezzato l’approccio del team della NYU Langone Health, che ha posto la sua qualità di vita come priorità: “La squadra ha posto la mia qualità di vita come priorità e sono grata ai dottori e agli infermieri per avermi dato speranza“. La donna, che ha una predisposizione genetica alle malattie polmonari, ha ricevuto la diagnosi di BPCO nel 2010, all’età di 43 anni, e le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente dopo aver contratto il COVID-19 nel 2022.

Nel corso della sua vita, Cheryl Mehrkar ha cercato emozioni forti: ha viaggiato per il mondo come istruttrice di immersioni subacquee, è diventata una motociclista appassionata e ha guadagnato la cintura nera di karate, insieme al marito Shahin, con cui ha posseduto un dojo per oltre 20 anni. In seguito, quando la sua salute ha iniziato a declinare, ha deciso di ritirarsi dal karate per diventare volontaria di pronto soccorso presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Union Vale, nella contea di Dutchess, New York. Nonostante la malattia, Mehrkar continua a essere attivamente coinvolta nel dipartimento, contribuendo alla comunità che l’ha sostenuta.

Questa innovativa chirurgia robotica rappresenta non solo una grande realizzazione per la medicina, ma anche una speranza concreta per chi soffre di malattie polmonari gravi.

