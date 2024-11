Pulizia dei canali a Venezia, è emerso di tutto: batterie per auto, mobili e una barca affondata

MeteoWeb

C’è anche una barca affondata vicino ad un vecchio cassero nell’area del Ponte Giustinian, tra i 6,5 quintali di rifiuti recuperati dai gondolieri sub di Venezia che stamane sono tornati a immergersi per ripulire i canali e i rii del centro storico di Venezia. Nel corso dell’immersione dai canali, al solito, è emerso un po’ di tutto: tre grandi batterie per auto, un carrello da trasporto, un mobile da bagno completo di lavandino e colonna, due vecchie cassette di scarico acqua del wc, una caldaia, un motore marino da 25 cavalli, una scala di ferro, due bombole di acciaio per fare i cocktail alla spina, diversi piatti in ceramica e i ‘classici’ 30 pneumatici, persi dalle imbarcazioni che in laguna li usano come parabordi.

